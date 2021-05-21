«Аэрофлот» на несколько часов задерживает рейсы из Москвы из-за сбоя системы регистрации

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Все рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево утром 21 мая задерживаются из-за сбоя в системе регистрации пассажиров.

По данным онлайн-табло аэропорта, к 11:50 мск не отправлен, например, рейс в Стамбул, который должен был вылететь в 09:50 мск. Задерживаются и все рейсы «Аэрофлота», стоявшие в расписании начиная с 10:00 мск.

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили задержку рейсов. По словам официального представителя авиакомпании Михаила Демина, она связана с «глобальным техническим сбоем на стороне поставщика IT-услуг», сообщает «Интерфакс».

«Аэрофлот» приносит пассажирам извинения за неудобства и просит следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов, сказал Демин.

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