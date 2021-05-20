Заммэра Москвы предложила ввести финансовую ответственность для тех, кто не следит за своим здоровьем

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что для людей, которые «систематически не хотят заниматься своим здоровьем», следует предусмотреть финансовую ответственность, сообщает «Интерфакс».

Финансовая ответственность, сообщила Ракова, выступая на Московском онкологическом форуме, необходима для того, чтобы обезопасить добросовестных граждан.

Обновление: В мэрии Москвы, сообщает РБК, пояснили, что речь идет о частичной оплате бесплатных медицинских услуг, «если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров, то есть когда именно безответственное к собственному здоровью поведение при широком спектре профилактических возможностей привело к тяжелым последствиям, требующим серьезных, в том числе финансовых ресурсов для его последующего лечения».

Анастасия Ракова возглавляет московский штаб по борьбе с COVID-19.

С января 2022 года в России вводятся налоговые вычеты при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги — посещение спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов. Такая мера, как предполагается, стимулирует жителей страны активнее следить за своим здоровьем.

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