Участника акции протеста 23 января в Москве приговорили к четырем годам колонии за нападение на полицейского

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Евгений Есенов признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированной акции 23 января в Москве и приговорен к четырем годам колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».

Приговор вынес Тверской суд Москвы. По данным следствия, Есенов на акции 23 января на Пушкинской площади несколько раз ударил полицейского по голове.

Гособвинение просило для Есенова наказание в виде пяти лет колонии общего режима. В апелляционной жалобе на решение о помещении Есенова в СИЗО, пишет «Медиазона», говорилось, что он признает вину, хотя «фактически в митинге не участвовал и взглядов его организаторов не поддерживает».

23 января акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Берлина в Москву, прошли в разных городах России, включая Москву. На акциях были задержаны более 3,7 тысячи человек. По данным «Медиазоны», после акции 23 января, а также протестных митингов, прошедших 31 января, было возбуждено 43 уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских, в том числе 31 дело завели в Москве.

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