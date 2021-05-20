Российская таможня сообщила об изъятии 810 килограммов героина, предназначавшегося для Европы

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Федеральная таможенная служба России сообщила об изъятии 810 килограммов героина, который переправлялся из стран в Западную Европу.

Как отмечает ведомство, ему в сотрудничестве с ФСБ, МВД, а также правоохранительными органами Киргизии, удалось пресечь деятельность международной преступной группы, участники которой планировали пересылать героин партиями по 200 килограммов в Нидерланды.

В рамках операции задержали несколько человек — по данным ведомства, это исполнители, пособники и организаторы контрабанды «из числа иностранных граждан, в том числе и граждан стран Евросоюза». В отношении них возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотиков организованной группой в особо крупном размере.

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