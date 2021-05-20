Бывший полевой командир ДНР отсудил у Bellingcat 340 тысяч рублей из-за расследований о крушении MH17
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Октябрьский суд Петербурга обязал исследовательскую группу Bellingcat выплатить бывшему командиру «Народного ополчения Донбасса» Игорю Безлеру 340 тысяч рублей в качестве моральной компенсации по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Безлер требовал опровергнуть материалы «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и «Птичка полетела к вам», в которых говорилось, что командир ополченцев мог способствовать ошибочной идентификации рейса MH17 как военного самолета. Он требовал полумиллионной компенсации за упоминание о себе в статьях.
Суд снизил сумму морального вреда, взыскав с фонда и частной компании Bellingcat по 150 тысяч рублей и еще 40 тысяч рублей с журналиста Питера Ван Гюйса.