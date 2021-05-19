Минюст предложил разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом
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Министерство юстиции предлагает разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявил глава ведомства Константин Чуйченко.
Министр сообщил, что сейчас ведомство готовит пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, так как в действующих положениях есть «устаревшие параметры». В рамках этих изменений планируется исключить «излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных».
Заключенным предполагается разрешить доступ к интернету «для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти», сообщил Чуйченко.
Когда нововведения могут быть приняты, министр не уточнил.