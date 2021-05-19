Перейти к материалам

Я помогаю «Медузе»

Минюст предложил разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом

Источник: ТАСС

Министерство юстиции предлагает разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявил глава ведомства Константин Чуйченко. 

Министр сообщил, что сейчас ведомство готовит пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, так как в действующих положениях есть «устаревшие параметры». В рамках этих изменений планируется исключить «излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных». 

Заключенным предполагается разрешить доступ к интернету «для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти», сообщил Чуйченко. 

Когда нововведения могут быть приняты, министр не уточнил. 

Читайте также

Совет по правам человека и ФСИН хотят провести тюремную реформу. Предложения звучат хорошо, но в реальности могут ухудшить положение заключенных

Читайте также

Совет по правам человека и ФСИН хотят провести тюремную реформу. Предложения звучат хорошо, но в реальности могут ухудшить положение заключенных

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы

Дать денег
Реклама