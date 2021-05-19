Госдума поддержала выход России из Договора по открытому небу
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Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выход России из Договора по открытому небу.
Соответствующий законопроект о денонсации документа внес в парламент 11 мая президент РФ Владимир Путин.
В январе 2021 года российский МИД объявил о начале подготовки к выходу из Договора. Это мотивировалось тем, что из соглашения «под надуманным предлогом» вышли США в ноябре 2020 года.
Вашингтон в свою очередь заявлял, что Россия нарушала условия соглашения, например, запрещала наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва это отрицала.