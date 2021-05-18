Солист балета Мариинского театра Давид Залеев получил тяжелые травмы при падении с электросамоката

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Солист балета Мариинского театра Давид Залеев 16 мая получил тяжелые травмы в результате падения с электросамоката в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

«Фонтанка» опубликовала видео, снятое камерами наблюдения на месте происшествия. Судя по записи, человек на самокате ехал по тротуару, задел пешехода, после чего упал на землю.

Пресс-служба Мариинского театра подтвердила, что Залеев находится в больнице, но отказалась от дальнейших комментариев.

360 и Пятый канал со ссылкой на источники сообщают, что у Залеева тяжелая черепно-мозговая травма, он введен в медикаментозную кому.

По данным источников, Залеев в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Давиду Залееву — 31 год. В труппу Мариинского театра он входит с 2013 года. Исполнял партии в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Дон Кихот» и других постановках.

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