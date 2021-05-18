Мэр Владивостока, которого раскритиковали полпред и губернатор, ушел в отставку
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Мэр Владивостока Олег Гуменюк, занимающий свой пост с марта 2019 года, объявил об уходе в отставку.
По словам политика, это «консолидированное решение», принятое им вместе с полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
«Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства… В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придет на мое место, удачи в достижении результатов на благо жителей города», — написал Гуменюк в своем инстаграме.
Незадолго до этого Трутнев провел встречу с Кожемяко во Владивостоке, на которой чиновники назвали работу Гуменюка неудовлетворительной и заявили, что тот должен покинуть свой пост. «Я думаю, он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему», — сказал полпред президента.