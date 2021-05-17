«ВКонтакте» запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2048 человек
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустит бесплатные групповые видеозвонки, в которых одновременно смогут принимать участие 2048 человек.
В групповых звонках не будет ограничений по длительности, также там будут бесплатными все стандартные функции корпоративных сервисов для видеоконференций, в том числе демонстрация экрана, запись и трансляция звонка.
Во «ВКонтакте» также заявили, что во время звонков будет работать «продвинутое шумоподавление», и участники встречи смогут слышать друг друга «даже когда вокруг гудит улица, носятся машины или соседи внезапно затеяли ремонт».
Функция будет доступна летом 2021 года.
Групповые видеозвонки во «ВКонтакте» появились в мае 2020 года. Первоначально там могли принимать участие до восьми человек; в сентябре это количество увеличилось до 128 человек.