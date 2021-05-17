В Москве подросток пошутил о планируемом убийстве в школе. У него изъяли спортивное оружие

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Полиция изъяла спортивное оружие у ученика девятого класса одной из школ Москвы после того, как он сообщил одноклассникам о намерении устроить стрельбу в учебном заведении. Об этом пишет Life Shot и сообщает информированный источник «Интерфакса».

В правоохранительные органы обратились сами школьники, когда их одноклассник рассказал о планируемом убийстве. Дома у школьника полицейские нашли пневматический автомат, пневматический револьвер и пустой тубус от гранатомета.

Он заявил полиции, что пошутил и не планировал убийств. По его словам, пневматическое оружие ему купили родители, поскольку он занимается в патриотическом клубе.

Задерживать школьника не стали.

11 мая в Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175, в которой раньше учился. Он пришел в школу с ружьем Hatsan Escort, которое легально купил месяцем ранее, и открыл огонь по ученикам. В результате погибли семь детей и два взрослых, более 20 человек получили ранения. После этого Галявиев добровольно сдался полиции.

После массового убийства в Казани полиция завела ряд уголовных дел о заведомо ложном сообщении о теракте — сообщения о планируемых убийствах в школах оставляли в сети в Крыму и дважды из Благовещенска.

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