В Apple Music появится функция воспроизведения музыки без потери качества. AirPods поддерживать ее не будут

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Компания Apple анонсировала крупное обновление музыкального сервиса Apple Music. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.

Главным нововведением будет возможность слушать музыку в формате Lossless Audio (ALAC) без потери качества. Первоначально эту функцию будут поддерживать 20 миллионов треков из каталога Apple Music, а к концу года она распространится на все имеющиеся в базе 75 миллионов композиций.

При этом Apple подтвердила, что наушники AirPods, включая версии Pro и Max воспроизводить музыку без потерь качества не смогут — это связано с техническими особенностями беспроводного подключения.

Также в новой версии Apple Music появится поддержка пространственного звука Spatial Audio. Эту функцию будут поддерживать все AirPods, а также встроенные динамики iPhone, iPad и iMac.

Ожидается, что обновление Apple Music появится в июне. Ежемесячная плата за пользование сервисом при этом не изменится.

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