Минсельхоз готовит новые меры регулирования рынка сахара. Производители ждут «запредельных» цен

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Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает новые меры регулирования рынка сахара. Об этом, как стало известно «Коммерсанту», заявила заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая.

Сев сахарной свеклы в этом году идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о фиксации цен может привести к удорожанию сахара, заявила Лут.

В числе прочих, по ее словам, Минсельхоз рассматривает возможность создания интервенционного фонда и утверждения ежегодной квоты для беспошлинного импорта.

По мнению участников рынка, опрошенных изданием, ограничительные меры, сложности с урожаем и дисбаланс на рынке приведут к тому, что стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной». Решить проблему за счет интервенционного фонда, считает один из собеседников газеты, уже не удастся. Текущие объемы сахара, добавил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, уже распределены по контрактам, необходимо ждать нового урожая или закупать дорогой импортный сахар.

В Минсельхозе, в свою очередь, заявили ТАСС, что «текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная». Дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой. Урожая этого года, уверены в Минсельхозе, «будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов».

В России ранее ввели госрегулирование цен на сахар и подсолнечное масло, цены на которые резко выросли. В начале марта Минсельхоз объявил, что договорился с производителями о сдерживании цен на мясо птицы и яйца. Срок действия соглашения о ценах на сахар истекает 1 июня.

В середине апреля крупные российские производители кондитерских изделий предупреждали о повышении цен на свою продукцию из-за подорожавшего сырья, в том числе сахара.

По оценкам Минэкономразвития, снижение потребительских цен в России начнется не ранее II квартала 2021 года.

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