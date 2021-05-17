Бывшего главу космического центра имени Хруничева приговорили к пяти годам колонии по делу о растрате

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Бывший генеральный директор Александр Селиверстов приговорен к пяти годам колонии общего режима по делу о растрате имущества с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 УК).

Двоим его заместителям Виктору Ларину и Юрию Яковлеву назначили по четыре с половиной года колонии общего режима, сообщает Следственный комитет.

Селиверстов возглавлял Центр имени Хруничева в 2012 — 2014 годах. На этой должности он сменил Владимира Нестерева, который был фигурантом другого уголовного дела о растрате более пяти миллиардов рублей.

По версии следствия, Селиверстов в составе организованной группы со своими заместителями заключил договоры с компанией «МеталлРесурс» о поставке металло- и кабельной продукции по завышенным ценам, похитив таким образом у Центра имени Хруничева более 108 миллионов рублей. Уголовное дело рассматривалось в Дорогомиловском суде. Гособвинение требовало для Селиверстова шести лет заключения, а для его замов — пяти лет колонии.

Глава «МеталлРесурса» Руслан Уразгильдеев скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.

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