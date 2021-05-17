Бастрыкин заявил, что на акции протеста в Петербурге выходят школьники, приезжие и безработные. Социологические исследования это не подтверждают

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил на открытии Международного молодежного юридического форума, что участниками акций протеста в Петербурге являются ученики старших классов, приезжие и безработные.

«Почти половина участников нигде не работает и не учится, это первое. Во-вторых, много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областей», — цитирует РИА Новости выступление Бастрыкина. Среди протестующих, по словам главы СК, «в основном 14-15-летние школьники, которые мало что понимают в происходящих событиях, им нужна „движуха“». «Примерно к 25-26 годам революционно настроенная молодежь куда-то девается», — добавил он.

Издание «Бумага» приводит данные независимых социологов о составе участников протестной акции 21 апреля, которые расходятся с данными Бастрыкина. Так, участница исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» Ирина Козлова сообщила, что среди протестующих большинство — люди в возрасте 18–24 и 25–39 лет. Несовершеннолетних на этой акции, по ее данным, было около 1%.

Группа PS Lab, напоминает «Бумага», также публиковала выводы из социологического исследования, основанного на 90 качественных интервью с участниками митингов 21 апреля в Петербурге и Москве. Согласно результатам, большинство проинтервьюированных участников митингов имеют высшее образование или являются студентами и их доход составляет от 50 до 200 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге, как и других городах России, с начала 2021 года прошли несколько несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, которого задержали после возвращения в Москву из Берлина, отдали под суд и отправили в колонию, где политик держал голодовку, требуя оказать ему медицинскую помощь.

В Москве акция 21 апреля прошла без массовых задержаний, но затем сотрудники правоохранительных органов начали приходить домой к ее участникам, в том числе журналистам. В Петербурге в этот день были задержаны почти 2000 человек, полиция применила спецсредства.

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