Чарльз Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе. Раньше этот титул принадлежал Хабибу Нурмагомедову

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Бразилец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 262 в США и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Оливейра нокаутировал Чендлера в начале второго раунда.

Оливейра после боя с Чендлером

На счету 31-летнего Оливейры 31 победа и восемь поражений. 35-летний Чендлер потерпел шестое поражение в карьере при 22 победах.

Ранее титул чемпиона UFC в легком весе принадлежал российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Он получил его в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Позднее Нурмагомедов защищал титул в боях против ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. В марте 2021 года Нурмагомедов официально завершил карьеру.

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