С фасада здания Госдумы из-за сильного ветра упала буква «А»

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В Москве с фасада Госдумы из-за сильного ветра упала одна из букв «А».

Сейчас надпись на фасаде выглядит как «Государственн я дума».

Как заявила пресс-секретарь Управделами президента РФ Елена Крылова, ведомство уже вызвало специалистов, которые «в ближайшее время все исправят».

Утром 15 мая МЧС предупредило, что в Москве весь день будет сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Днем сообщалось, что в разных районах города ветер повалил 15 деревьев — они повредили пять автомобилей, а на Живописной и Тимирязевской улицах упали на трамвайные пути, из-за чего движение на несколько часов было приостановлено.

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