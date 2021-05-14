В ЯНАО из-за прорыва нефтепровода разлилось три тысячи кубометров нефтепродуктов

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На Карамовском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) разлились нефтепродукты объемом три тысячи кубометров. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве утверждают, что разлив нефтепродуктов не угрожает водоемам и водозаборам.

Разлив произошел в результате прорыва подземного трубопровода, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Диаметр трубопровода 219 миллиметров, в трубе обнаружено отверстие в 5 миллиметров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется по резервной ветке. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Карамовское нефтяное месторождение разрабатывает дочернее предприятие «Газпром нефти» — компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

В мае 2020 года в Красноярском крае на ТЭЦ дочернего предприятия «Норникеля» произошла авария, из-за чего из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в притоки рек.

Эту утечку называли крупнейшей экологической катастрофой в Заполярье. В качестве штрафа за ущерб экологии суд взыскал с «Норникеля» рекордные 146,2 миллиарда рублей.

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