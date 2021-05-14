Сына бывшего главы Мордовии задержали перед вылетом в Минск. Его подозревают во взятке

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В Москве в аэропорту «Шереметьево» при вылете в Минск задержан бизнесмен, бывший вице-губернатор Мордовии и сын бывшего главы региона Алексей Меркушкин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как рассказал парламентарий ТАСС, Меркушкина подозревают в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику отделения Банка России «за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка „Мордовпромстройбанк“».

Также, по сведениям Хинштейна, расследуется еще одно уголовное дело, фигурантом которого является Меркушкин — о хищении из бюджета 217 миллионов рублей при покупке республиканской собственности комплекса «Мордовэкспоцентр».

В настоящее время Меркушкина этапируют в Мордовию, где официально предъявят обвинение по статье 291 УК, утверждает депутат.

Обновлено. Следственный комитет опубликовал оперативное видео задержания Алексея Меркушкина в «Шереметьево». В пресс-релизе ведомства говорится, что ранее в рамках расследования уголовного дела были отправлены под домашний арест двое фигурантов и еще один — под стражу.

Следственный комитет Российской Федерации

Отец Алексея Меркушкина, Николай Меркушкин возглавлял Мордовию с 1995 по 2012 год. Затем до 2017 года он был губернатором Самарской области. После этого занял пост спецпредставителя президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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