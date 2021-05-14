Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Португалией, Мальтой, Мексикой и Саудовской Аравией

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Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Авиасообщение возобновят на взаимной основе. Самолеты из Москвы будут летать в Рейкьявик, Валетту, Канкун, Лиссабон и Джидду от двух до трех раз в неделю. Рейсы в Джидду также будут выполняться из Грозного и Махачкалы.

Помимо этого, оперативный штаб решил увеличить число авиарейсов в Южную Корею, Японию и Финляндию, а также возобновить международные перелеты из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Россия прекратила международное авиасообщение в марте 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

С августа 2020-го российские власти возобновили авиасообщение с более чем 20 странами, среди которых Турция, Танзания, Греция, ОАЭ, Казахстан, Беларусь, Куба, Япония и другие.

В апреле 2021-го Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца. Власти объяснили это осложнением ситуации с коронавирусом в этих странах.

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