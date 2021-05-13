Жена героя расследования Ивана Голунова про похоронный бизнес решила зарегистрировать торговый знак «Я/МыРитуал»

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Виктория Шелягова — жена совладельца компании ритуальных услуг «Ритуал-Сервис» (работает под брендом Ritual.ru) Олега Шелягова — подала в Роспатент заявку на регистрацию торгового знака «Я/МыРитуал». На это обратили внимание «Открытые медиа».

Шелягова подала заявку 28 апреля. Она хочет зарегистрировать товарный знак по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые позволят использовать его, в частности, в сферах похоронного, свадебного и рекламного бизнеса.

Шелягова не сообщила «Открытым медиа», зачем ей понадобился торговый знак «Я/МыРитуал», предложив дождаться завершения процесса его регистрации.

Олег Шелягов называл свою компанию «Ритуал-Сервис» вторым крупнейшим игроком московского похоронного рынка после государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Ритуал».

Обе компании, а также сам Шелягов фигурировали в двух частях расследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова о московском похоронном рынке. Незадолго до выхода второй части расследования Голунов был задержан по .

После задержания Голунова началась масштабная общественная кампания в поддержку журналиста. Ее символом стала фраза «Я/Мы Иван Голунов». Позднее конструкцию «Я/Мы» стали использовать для поддержки других несправедливо преследуемых, а также в шутку.

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