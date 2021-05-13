В Благовещенске школьник пообещал «сделать то же самое», что и в Казани. Его задержали

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13 мая в школе № 27 города Благовещенска были временно прекращены занятия из-за сигнала о возможной чрезвычайной ситуации.

Как пишет издание «Амурская правда», поводом к приостановке уроков стало сообщение в соцсетях, оставленное 17-летним школьником из Тамбовского района. В комментариях под видео о нападении на школу в Казани тот, используя ник «Бог Вам судья», написал, что «сделает то же самое» в благовещенской школе.

Подростка оперативно задержали. Он заявил следователям, что «просто пошутил».

Управление МВД по Амурской области возбудило в отношении школьника уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По части 2 статьи 207 УК ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Взрывоопасных предметов в школе № 27 Благовещенска не обнаружено. На время проверки школьников отпускали домой.

11 мая в Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175, в которой раньше учился. Он пришел в школу с ружьем Hatsan Escort, которое легально купил месяцем ранее, взорвал самодельную бомбу и открыл огонь по ученикам. В результате погибли семь детей и два взрослых, более 20 человек получили ранения. После этого Галявиев добровольно сдался полиции.

Перед преступлением Галявиев завел телеграм-канал, в котором называл себя «богом» и писал, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной». В Следственном комитете заявили, что у задержанного имеется заболевание мозга. По данным «Коммерсанта», у Галявиева атрофия головного мозга.

12 мая в Крыму задержали местного жителя, который опубликовал в соцсетях пост с угрозами взорвать местный лицей. Он заявил, что таким образом хотел проверить работу спецслужб. На него завели уголовное дело.

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