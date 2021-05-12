В Казани похоронили погибших при стрельбе в школе

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В Казани прошли похороны всех девятерых погибших при стрельбе в школе № 175, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

Власти Татарстана взяли на себя организацию похорон жертв стрельбы в школе, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Похороны 25-летней учительницы английского языка Эльвиры Игнатьевой. 12 мая 2021 года Наталия Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу № 175, где он когда-то учился, и открыл огонь по ученикам и учителям. У Галявиева было легально зарегистрированное оружие. Нападавшего задержали. На первом допросе он заявил, что два месяца назад осознал себя «богом». Перед нападением на школу Галявиев писал в своем телеграм-канале, что «убьет огромное количество биомусора».

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