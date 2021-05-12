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«Локомотив» в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

Источник: Футбольный клуб "Локомотив"

Московский «Локомотив» выиграл Кубок России по футболу, обыграв в финале турнира «Крылья советов».

Матч завершился со счетом 3:1. У «Локомотива» голы забили Франсуа Камано, Федор Смолов (пенальти) и Мурило Серкейра. У «Крыльев советов» отличился Владислав Сарвели.

«Локомотив» в девятый раз выиграл Кубок России. Московский клуб чаще всех завоевывал этот трофей. У ЦСКА семь побед в турнире, у «Зенита» — четыре.

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