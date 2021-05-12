Красный крест объявил сбор пожертвований для пострадавших при нападении на школу в Казани
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Российский Красный крест открыл совместно со Сбербанком сбор средств для пострадавших в результате нападения на школу в Казани.
«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста», — говорится в заявлении на сайте организации.
Перечислить деньги на помощь пострадавшим можно через приложение, банкоматы, терминалы или в офисах Сбербанка. Реквизиты опубликованы на сайте Красного креста.
Ранее власти Татарстана объявляли, что выплатят семьям погибших при нападении на школу по миллиону рублей, а пострадавшим — от 200 до 400 тысяч рублей.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, в которой раньше учился. В результате погибли семь детей и два взрослых, более 20 человек получили ранения. Галявиев добровольно сдался полиции. Галявиев использовал ружье Hatsan Escort, которое легально купил за месяц до нападения.