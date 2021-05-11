Матчи чемпионата и Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания из-за стрельбы в Казани

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Финал Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» 12 мая начнется с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Помимо этого, минуты молчания также будут предварять все матчи заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги, которые пройдут 16 мая.

Как сообщает РИА Новости, минуты молчания также будут проведены перед играми плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ, которые состоятся 11 и 12 мая.

Стрельбу в школе № 175 города Казани утром 11 мая открыл 19-летний Ильназ Галявиев, закончивший ее несколько лет назад. По официальным данным, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек пострадали. Стрелявшего задержали.

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