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Матчи чемпионата и Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания из-за стрельбы в Казани

Источник: ТАСС

Финал Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» 12 мая начнется с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза. 

Помимо этого, минуты молчания также будут предварять все матчи заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги, которые пройдут 16 мая. 

Как сообщает РИА Новости, минуты молчания также будут проведены перед играми плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ, которые состоятся 11 и 12 мая. 

Стрельбу в школе № 175 города Казани утром 11 мая открыл 19-летний Ильназ Галявиев, закончивший ее несколько лет назад. По официальным данным, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек пострадали. Стрелявшего задержали. 

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