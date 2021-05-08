УЕФА помирился с девятью из 12 футбольных клубов, объявивших о создании Суперлиги. На один сезон команды откажутся от 5% доходов в еврокубках

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о примирении с , которые отказались участвовать в создании Суперлиги — нового футбольного турнира.

Команды подписали «Декларацию о приверженности клубов», согласно которой они полностью признают обязательный характер устава УЕФА, будут участвовать в любых клубных турнирах УЕФА, в которые квалифицируются по спортивным показателям, а также прекратят участие в создании Суперлиги.

Клубы сделают пожертвование на общую сумму 15 миллионов евро — деньги направят на развитие детского, молодежного и массового футбола по всей Европе, включая Великобританию. Кроме того, на один сезон клубы откажутся от 5% доходов, полученных за участие в турнирах УЕФА; эти средства перераспределят. Клубы также согласились, что выплатят штраф 100 миллионов евро, если они вновь решат участвовать в несанкционированном соревновании.

В отношении трех остальных клубов, оставшихся в Суперлиге, — «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» — возбудят дисциплинарные дела.

19 апреля 12 ведущих клубов Англии, Испании и Италии объявили о создании Суперлиги. Планировалось, что в турнире будут участвовать 20 команд: 15 постоянных и пять сменных.

Против создания Суперлиги выступили УЕФА, Футбольная ассоциация Англии и Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига, Итальянская федерация футбола и Серия А. Также против создания нового турнира выступили фанаты многих клубов-основателей.

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