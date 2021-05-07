Во Владивостоке ко Дню Победы вывесили флаги, напоминающие знамена ВМС Японии. Администрация города обвинила во всем подрядчика

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Во Владивостоке ко Дню Победы вывесили праздничные флаги, которые пользователи соцсетей сочли похожими на знамена ВМС Японии, противника СССР во Второй Мировой войне.

На флагах, вывешенных в центре Владивостока, изображен Орден Отечественной войны, от которого расходятся красно-белые лучи. На знаменах ВМС Японии есть похожие лучи, которые расходятся из красного круга.

В администрации города уже пообещали заменить флаги, возложив ответственность за произошедшее на подрядчика.

«Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом „Победа“», — сказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Накануне 9 мая в различных городах России регулярно возникают скандалы, связанные с праздничным оформлением ко Дню Победы. Чаще всего это происходит из-за того, что на плакатах по ошибке вместо советских размещают архивные фотографии немецких солдат или техники.

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