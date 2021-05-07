Трансгендерного мужчину Назара Гулевича, отбывающего в России срок за мошенничество, в день освобождения экстрадируют в Беларусь

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Трансгендерного мужчину Назара Гулевича, который был осужден в России за мошенничество и сейчас находится в СИЗО, в день освобождения 27 мая этапируют на родину — в Беларусь. Об этом в фейсбуке написала Татьяна Сухарева — руководитель «Центра правовой помощи и просвещения», который оказывает Гулевичу юридическую помощь.

Ему даже не дадут увидеться с женой более двух минут, поскольку на выходе из СИЗО, где он отбывает наказание, его сразу погрузят в автозак и отвезут в (собственно, в другую тюрьму, которая не подчиняется ФСИН). После этого его экстрадируют в Беларусь с запретом въезда на территорию России в течении восьми лет как нежелательного гражданина.

Сухарева напомнила, что Гулевич женат на гражданке России, имеет в стране регистрацию, а в его приговоре ничего не сказано об экстрадиции и запрете въезда на территорию России как о дополнительном виде наказания.

Политическим заключенным он не является, и он осужден не за попытку государственного переворота, экстремизм или терроризм и не за финансирование подобной деятельности. В отношении государства он преступлений не совершал, даже если верить фабуле обвинения.

Сухарева заявила, что решение об экстрадиции Гулевича нарушает две статьи Европейской конвенции о защите прав человека — о запрете дискриминации и о праве на уважение частной и семейной жизни. Она добавила, что до экстрадиции Гулевич, скорее всего, будет находиться в мужской камере. Сам Гулевич говорил, что такие условия содержания угрожают его жизни.

История Назара Гулевича

«По паспорту он мужчина, а по физиологии женщина» Трансмужчина Назар Гулевич, осужденный за мошенничество, почти весь срок провел в одиночной камере женского СИЗО. Теперь его отправляют в мужскую колонию

История Назара Гулевича

«По паспорту он мужчина, а по физиологии женщина» Трансмужчина Назар Гулевич, осужденный за мошенничество, почти весь срок провел в одиночной камере женского СИЗО. Теперь его отправляют в мужскую колонию

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