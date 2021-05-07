Сборная России проиграла Канаде в финале юниорского чемпионата мира по хоккею

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Российские хоккеисты завоевали серебряные медали чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет.

В финальном матче турнира, проходившего в городе Фриско в штате Техас, россияне уступили сборной Канады со счетом 3:5.

Таким образом, канадцы в четвертый раз в истории выиграли юниорский чемпионат по хоккею. Сборная России побеждала на этом турнире трижды, последний раз — в 2007 году.

Бронзовым призером ЧМ 2021 года стала сборная Швеции, которая в матче за третье место разгромила Финляндию со счетом 8:0.

Лучшим игроком по итогам турнира признан 16-летний форвард сборной России Матвей Мичков, он же стал лучшим бомбардиром, набрав 16 очков (12 голов + 4 передачи).

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