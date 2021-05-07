Сбербанк планирует к 2030 году сделать свои отделения «углеродно нейтральными»

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Сбербанк к 2030 году хочет полностью компенсировать углеродный след своих отделений, то есть сделать их углеродно нейтральными, сообщил РБК первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

У отделений, по его словам, небольшой углеродный след, в основном его оставляет автотранспорт, эмиссия пластиковых карт, расход бумаги и оргтехника.

Углеродный след, по словам Ведяхина, можно обнулить за счет высадки деревьев, сокращения расхода бумаги и перехода на экологически сберегающий транспорт. Банк уже сократил закупку пластиковой оргтехники, заправляет картриджи для принтеров вместо того, чтобы покупать новые, а старые банковские карточки перерабатывает в оконный профиль для офисов.

Банк решил прийти к углеродной нейтральности отделений, чтобы сделать компанию более привлекательной для клиентов и инвесторов, пояснил он.

«Многие считают, что — это мода, которая пройдет. Не пройдет. Это революция, серьезный переворот мировоззрения и практики ведения бизнеса», — заявил Ведяхин.

Сбербанк, напоминает РБК, в 2020 году начал ESG-трансформацию.

У Сбербанка, по данным на его сайте, работают 12896 отделений в России.

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