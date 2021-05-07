ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова прекратила голодовку
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ЛГБТ-активистка и художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, подозреваемая в распространении порнографии из-за рисунков во «ВКонтакте», прекратила голодовку, которую она начала 1 мая. Об этом сообщается в фейсбуке ее матери Анны Ходыревой.
Первым маячком для меня стало понимание того, что мой дух сильнее моего тела. Вторым, когда я увидела, какими испуганными глазами на меня смотрят те, кто видит, как плохо моему телу. О прекращении голодовки меня попросили мама, доктора и защитники. И если моя ненависть к трусости и подлости сильна, то моя любовь к тем, кто рядом со мной, все же сильнее… Голодовку на сегодняшний день я прекращаю, потому что это правильное решение (ровно как было правильным ее начать).
Объявляя голодовку, Цветкова требовала ускорить рассмотрение своего уголовного дела.