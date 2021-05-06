«Столь неуважительного отношения не было за всю ее 80-летнюю историю». Академики РАО протестуют против внесенных в устав изменений

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Члены Российской академии образования (РАО) выразили протест против изменений в устав, которые были внесены постановлением правительства в конце 2020 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение 20 академиков РАО к помощнику президента Андрею Фурсенко, которое оказалось в распоряжении издания.

Поправки, внесенные в устав, в частности, значительно расширили полномочия попечительского совета РАО, который возглавляет бывшая министр образования Ольга Васильева. Попечительский совет наделен надзорными и управленческими полномочиями, что, по мнению подписавших обращение, принижает роль самой академии и противоречит ее традициям. Также новый устав допускает, что членом академии можно стать, минуя ступень «член-корреспондент». Кроме того, он отменяет запрет на членство в попечительском совете РАО для членов академии.

«Столь неуважительного отношения к мнению членов академии не было за всю ее 80-летнюю историю», цитирует обращение РБК.

Академики просят администрацию президента дать заключение по их собственному проекту изменений устава, который был принят общим собранием академии летом 2020 года. Этот проект, разработанный внутри РАО, предполагал закрепление самостоятельности академии, решения попечительского совета по нему должны были носить лишь рекомендательный характер.

Члены РАО направили аналогичные обращения в Госдуму и Совет Федерации, в них они просят парламентариев принять меры, чтобы не допустить в отношении РАО действий, наносящих ущерб развитию российского образования.

Ольга Васильева занимала пост министра образования в 2016-2018 годах. В 2018 году Минобразования было разделено на министерство науки и высшего образования и министерство просвещения, которое возглавила Васильева. В январе 2020 года правительство ушло в отставку, в новый состав кабинета министров Васильева не вошла. Вскоре после смены правительства Васильева указом президента была назначена главой попечительского совета РАО.

Деятельность Васильевой на посту министра образования, а затем министра просвещения неоднократно подвергалась критике, в частности за поддержку системы Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) и появление в России степени доктора теологии.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег