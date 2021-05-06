К бабушке журналиста Baza Петра Коронаева пришла полиция. Он работал на митинге в поддержку Навального

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К бабушке журналиста Baza Петра Коронаева 6 мая пришли сотрудники полиции, сообщается в телеграм-канале издания. Коронаев зарегистрирован по тому же адресу, что и его родственница.

«Сотрудник полиции сказал, что «заменяет» участкового, и спросил, где проживает Петр и его номер телефона», — пишет Baza. По словам Коронаева, с ним самим пока представители правоохранительных органов не связывались.

В конце апреля сотрудники полиции пришли к журналистам «Дождя», «Эха Москвы, «Комсомольской правды» и RTVI, работавшим на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 21 апреля. Также полицейские приходили к корреспонденту «Медузы» Кристине Сафоновой. Несмотря на предоставленное редакционное задание и другие документы, подтверждающие, что на акции Сафонова была как журналист, ей вручили определение о вызове в отдел для составления протокола по административной статье о нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ).

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