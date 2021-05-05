В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Тима Белорусских» для продажи одежды, косметики и вина
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В Роспатент поступила заявку на регистрацию псевдонима певца Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) в качестве товарного знака. Внимание на это обратили «Открытые медиа», обнаружившие заявку на сайте Федерального института промышленной собственности, подведомственной структуры Роспатента.
Документы для регистрации направили 6 апреля. В скриншоте заявки, который приводит издание, в качестве заявителя указана «индивидуальный предприниматель Розниченко Александра Сергеевна». «Открытые медиа» пишут, что это менеджер певца. При этом похожие имя и фамилию носит бывший продюсер артиста, основатель лейбла Kaufman Александр Розниченко.
Автор заявки просит зарегистрировать товарный знак «Тима Белорусских» по 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Среди товаров, которые станут выпускать под этим брендом, — косметика, одежда, молоко и йогурты, вино, пиво, безалкогольные напитки, табак и его заменители.
Представители Тимы Белорусских пока это не комментировали.
16 апреля суд в Минске приговорил Тиму Белорусских к двум годам «домашней химии» по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Артиста и его знакомого задержали в январе в игровом клубе Минска, у певца нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина.