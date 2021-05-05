Компания Peloton отозвала все свои беговые дорожки после сообщений о травмах и смерти ребенка

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Американская компания Peloton, выпускающая тренажеры, объявила о добровольном отзыве беговых дорожек Tread+ и Tread по соображениям безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении производителя и Комиссии по безопасности потребительских товаров США.

В заявлении сказано, что люди, купившие беговые дорожки Peloton, должны прекратить их использовать и связаться с компанией, чтобы получить компенсацию за товар. Отзыв в США затронул около 125 тысяч беговых дорожек Tread+ и чуть больше тысячи Tread, пишет CNBC. Peloton также прекратил продажу беговых дорожек.

Peloton объявил об отзыве товаров после того, как в результате несчастного случая на беговой дорожке в марте погиб ребенок, а еще 70 человек получили травмы. Как отмечает Business Insider, клиенты Peloton жаловались на травмы и неисправности в беговых дорожках еще в 2019 году.

После объявления об отзыве беговых дорожек акции Peloton упали почти на 14%, теперь они стоят около 83 долларов.

Беговая дорожка Peloton Tread+ поступила в продажу в начале 2021 года по цене 4295 долларов. Стоимость беговой дорожки Peloton Tread составляла 2495 долларов.

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