Доверенных лиц Тихановской приговорили к длительным срокам в колонии
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Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о подготовке к захвату зданий государственных органов, обвиняемыми по которому проходили четверо доверенных лиц Светланы Тихановской.
Как пишет Tut.by, Юрию Власову суд назначил шесть с половиной лет колонии усиленного режима, Дмитрию Ивашкову и Александру Шабалину — шесть лет колонии усиленного режима, Татьяне Каневской — шесть лет колонии общего режима.
Ровно на таких сроках заключения настаивал государственный обвинитель.
В марте Следственный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором, как утверждалось, кандидат в президенты страны от оппозиции Светлана Тихановская обсуждает со своими доверенными лицами захват административных зданий в Гомеле.
Как выяснилось, четырех соратников Тихановской, запечатленных на видео, задержали еще до начала президентских выборов в августе 2020 года и обвинили в приготовлении к массовым беспорядкам и захвату зданий. Все они не признали своей вины в суде. Представители Тихановской подтвердили, что она тоже присутствовала на видео, но подчеркнули, что она никогда не участвовала в разработке планов захвата зданий и всегда выступала только за мирные методы протеста.
После августовских выборов в Беларуси Тихановская не признала итогов голосования и вынужденно уехала в Литву под давлением властей. Генпрокуратура Беларуси требовала ее экстрадиции по «гомельскому делу», но получила отказ от официального Вильнюса.