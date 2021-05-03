Полиция Германии закрыла один из крупнейших в даркнете сайтов по распространению детской порнографии

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Правоохранительные органы Германии закрыли Boystown — одну из крупнейших в даркнете платформ по распространению детской порнографии, которая насчитывала 400 тысяч пользователей. Об этом сообщило Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA).

Платформа существовала с 2019 года. Она позволяла пользователям общаться друг с другом и обмениваться изображениями и видео. На ней, в основном, публиковали записи жестокого обращения с мальчиками, отмечает BKA.

В рамках расследования дела прошли задержания в Германии и в Парагвае. Полиция задержала четверых граждан Германии от 40 до 64 лет. Трое из них, как предполагается, были администраторами Boystown, четвертый — одним из ее самых активных пользователей. Обвиняемые арестованы.

Кроме полиции Германии, в расследовании принимали участие Европол и правоохранительные органы Нидерландов, Швеции, Австралии, США и Канады.

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