На художницу из Красноярска, устроившую перформанс с Иисусом Христом на Пасху, заявили в полицию

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Красноярский блогер Даниил Рад (Рубинович) обратился в полицию из-за перформанса местной художницы Марии Гасановой «Воскрешение Иисуса», сообщает красноярское издание «Проспект Мира». В полиции подтвердили получение заявления.

Перформанс прошел на набережной Енисея 2 мая, в день православной Пасхи. Житель Красноярска Евгений Осипов в образе Иисуса Христа угощал прохожих фруктами.

В инстаграме Гасанова написала, что ее «давно распирала эта идея, но все городские площадки отказывали», поэтому она решила провести перформанс на улице. Его герой Евгений Осипов является пастором местной протестантской церкви, добавила она в разговоре с NGS24.

Даниил Рад заявил изданию, что является верующим человеком, но к РПЦ относится «достаточно критично». Тем не менее, его «покоробила» акция: «То есть, кто угодно может надеть белые одежды и пародировать Господа? <…> Издевательство какое-то, особенно в светлый праздник, который для многих верующих важнее, чем Новый год».

«Я не хочу наказания в виде уголовного срока, но они должны покаяться, получить какой-то урок, может быть, поработать на строительстве храма, в виде принудительных работ», — сказал Рад, имея в виду участников перформанса.

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