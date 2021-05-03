Евросоюз вызвал постпреда России из-за санкций против европейских чиновников

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Генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юханссон и генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино вызвали постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова, чтобы выразить ему протест из-за введенного РФ запрета на въезд европейских чиновников.

«Посол Чижов был проинформирован о решительном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Представители ЕС также выразили озабоченность из-за высылки Россией чешских дипломатов и введения запрета для посольств «недружественных стран» нанимать на работу людей, находящихся на российской территории.

В свою очередь в российском представительстве при ЕС рассказали, что Чижов дал пояснения российских санкций против европейских чиновников.

«В ходе беседы обсуждалось нынешнее состояние отношений России и Евросоюза. Стороны выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению», — говорится в сообщении постпредства.

30 апреля Россия запретила въезд в страну восьми представителям официальных структур Евросоюза и отдельных европейских стран, в том числе председателю Европарламента и спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Навального.

Россия заявила, что санкции стали ответом на действия Евросоюза, который в марте ввел ограничения против ряда российских чиновников из-за отравления Навального и из-за преследования членов ЛГБТ-сообщества в Чечне.

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