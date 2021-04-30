В США начали расследование из-за первоапрельской шутки Volkswagen о смене названия на Voltswagen

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование после того, как компания Volkswagen of America — подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen в США — в шутку объявило о смене названия на Voltswagen of America.

SEC собирается проверить, как объявление о смене названия повлияло на стоимость акций компании. Пока что расследование находится на начальной стадии, сообщает Der Spiegel. В начале апреля сотрудники SEC обратились за информацией в штаб-квартиру Volkswagen в Германии. Представитель автоконцерна подтвердил это. Компания сотрудничает с американским регулятором.

В конце марта автоконцерн Volkswagen сообщил в официальном пресс-релизе, что американское подразделение компании сменит название Voltswagen of America, чтобы отразить фокус компании на производство электромобилей. Когда о смене названия написали многие СМИ, компания назвала случившееся первоапрельской шуткой и маркетинговым ходом, призванным привлечь внимание к электромобилям концерна.

На фоне пиар-кампании стоимость депозитарных расписок Volkswagen, популярных у американских инвесторов, выросла на 12,5%.

В сентябре 2018 года комиссия по ценным бумагам США обвинила основателя автопроизводителя Tesla Илона Маска в том, что он намеренно ввел участников рынка в заблуждение своим твитом о выкупе акций Tesla. Чтобы урегулировать спор, Маск заплатил 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla, но остался директором компании.

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