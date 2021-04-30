В Красноярске призывников в анкетах спросили об отношении к митингам и к линчеванию коррупционеров во власти

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В одном из военкоматов Красноярска призывников попросили пройти тест с вопросами об отношении к митингам, революциям и террористам. Об этом сообщает «Тайга.инфо», получившая копию анкеты от одного из призывников.

Среди вопросов анкеты были: «Считаете ли вы, что если по возрасту молодые люди не могут участвовать в выборах, то допустимо их участие в силовых протестных акциях?», «Считаете ли вы, что коррупционеров в органах власти нужно не судить, а линчевать?», «Считаете ли вы, что выборами в России ничего не решить?», «Можно ли надеяться, что революционная смена власти немедленно приведет к повышению уровня жизни российских граждан?».

Другой блок вопросов был посвящен акциям протеста, в нем призывникам предлагали ответить, призывали ли они когда-нибудь к выходу на акции, готовы ли они остаться на митинге, если он перейдет в разряд агрессивного, а также изменился ли их взгляд на происходящее в стране из-за частого общения в социальных сетях.

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