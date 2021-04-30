Торговые сети предупредили о сложностях с поставкой продуктов в магазины в Москве. Проблемы возникли из-за новых правил для грузовиков

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Производители продуктов и торговые сети столкнулись со сложностями с доставкой в московские магазины, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей рынка.

Проблемы возникли из-за новых правил для грузового транспорта — с 5 мая грузовикам массой от 3,5 тонны можно будет передвигаться внутри МКАД только с особыми пропусками (дневными и ночными). Также для такого транспорта вводятся фиксированные маршруты.

Некоторые перевозчики, сообщили изданию в сети «Лента», ранее закрывавшие огромную долю направлений, сейчас из-за новых правил отказываются от заказов. Кроме того, выросли тарифы на перевозки, что ретейлер также связывает с новыми правилами.

Оформление пропусков занимает несколько недель, рассказал источник издания в крупной компании, производящей пищевую продукцию, и отказ при первом обращении фактически означает, что транспорт останется без пропусков к майским праздникам. О сложностях с получением пропусков на грузовой транспорт также сообщили представители «Вкусвилла» и PepsiCo.

Решением проблемы, пишет «Коммерсант», могло бы стать введение моратория на штрафы за езду без новых пропусков на какое-то время, до устранения всех сложностей. Однако, как указал один из источников издания, для этого власти должны начать диалог с бизнесом, заинтересованность в котором они пока не продемонстрировали.

В департаменте транспорта Москвы в свою очередь заявили, что у крупных грузоперевозчиков уже есть все необходимые пропуска, трудностей с их получением они не испытывают, и перебоев с продуктами не будет. Сотрудники, которые рассматривают заявки на получение пропусков, будут работать в обычном режиме с 4 по 7 мая, чтобы рассмотреть все заявки.

В России с 4 по 7 мая объявлены так называемые нерабочие дни. С учетом выходных и праздничных дней (1-3 мая и 8-10 мая) многие компании и госучреждения не будут работать первые десять дней мая.

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