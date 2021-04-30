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Ведущие спортивные онлайн-издания России «Чемпионат» и Sports.ru объявили бойкот футбольному клубу ЦСКА из-за отказа в аккредитации журналисту после критической статьи.

В рамках бойкота все репортеры обоих изданий не будут ходить на матчи ЦСКА и не будут выпускать никакие материалы о них кроме новостных заметок о результатах. Условием отмены бойкота редакции назвали беспрепятственный допуск всех журналистов без исключения к работе на матчах ЦСКА.

ЦСКА днем 30 апреля отказал в аккредитации на матч премьер-лиги с «Уфой» журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову. Это произошло через несколько дней после того, как издание опубликовало текст Панкова «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре», в котором автор рассуждал о стратегических проблемах клуба и разных взглядах на развитие среди руководства.

В ЦСКА после выхода статьи заявили, что «ряд журналистов и провокаторов пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность».

За три тура до финиша Российской премьер-лиги ЦСКА занимает шестое место., в последних шести матчах проиграв четыре раза. По итогам чемпионата клуб может не попасть в еврокубки впервые с 2000 года.

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