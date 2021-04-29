За последние годы силовики стали вдвое чаще запрашивать биллинги телефонов и втрое чаще — банковские данные
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За пять лет российские следственные органы стали в два с половиной раза чаще запрашивать разрешение на доступ к биллингам. В 2016 году суды рассмотрели 126 тысяч таких запросов, в 2020-м — 313 тысяч, пишет РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде.
Число запросов на прослушку от следственных органов снизилось с 244 тысяч ходатайств в 2015 году до 34 тысяч в 2020-м. Это объясняется тем, что раньше не существовало отдельного следственного действия по биллингам: следователи получали разрешение на прослушку, но интересовали их именно биллинги, пояснил специалист по социологии права Кирилл Титаев.
Разрешение на прослушку запрашивают не только следователи, но и оперативники. В этом случае прослушка проводится не в рамках уже возбужденного уголовного дела, а на этапе проверки. Оперативники просят о прослушке гораздо чаще следователей, ежегодно суды рассматривают 500-600 тысяч соответствующих запросов.
Еще одна категория данных, которую силовики за последние годы стали запрашивать гораздо чаще, — информация о банковских вкладах и счетах. В 2017 году следственные и оперативные органы попросили у судов разрешения на 139 тысяч мероприятий, связанных с ограничением банковской тайны, в 2020-м — уже на 260 тысяч.
Кирилл Титаев связывает это с тем, что «появилась новая технология и ее осваивают», глава проекта «Сетевые свободы» адвокат Дамир Гайнутдинов — с тем, что «значительно увеличивается количество преступлений», связанных с использованием банковских счетов.
По сравнению с 2015 годом количество дел о преступлениях, которые суды рассмотрели по существу, снизилось в 2020 году почти на 200 тысяч… Таким образом, на каждое доходящее до приговора уголовное дело приходится все больше мероприятий, связанных с получением информации, охраняемой банковской тайной, тайной переписки и переговоров.