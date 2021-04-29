Гран-при Московского кинофестиваля получил румынский фильм «Засранка»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Фильм «Засранка» румынского режиссера Андрея Хуцуляка получил главный приз Московского кинофестиваля.

Специальный приз жюри достался фильму «Кровопийцы» режиссера Юлиана Радльмайера из Германии.

Награду за лучшую режиссуру получил Алексей Федорченко за фильм «Последняя „Милая Болгария“».

Московский кинофестиваль в 2021 году проводился в 43-й раз.

Читайте также

Начинается Московский кинофестиваль. Что там смотреть? 10 самых интересных фильмов. Выбор Антона Долина

Читайте также

Начинается Московский кинофестиваль. Что там смотреть? 10 самых интересных фильмов. Выбор Антона Долина

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег