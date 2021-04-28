Судан приостановил соглашение с Россией о создании военной базы на Красном море

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Судан приостановил действие договора с РФ о создании в одном из портов страны на Красном море российской военной базы. Об этом со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия» сообщает ТАСС.

По информации телеканала, действие соглашения, заключенного прежними властями Судана, приостановлено до его утверждения новым парламентом страны.

По данным Bloomberg, Судан также останавливает «любое новое размещение российских военных» в Красном море.

При этом представитель МИД Судана в комментарии РИА Новости сообщил, что пока официального подтверждения приостановки соглашения нет.

Соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения российского флота в Судане было подписано в декабре 2020 года. Его срок действия составлял 25 лет; по договору пункт мог использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа, одновременно на базе могли находиться до 300 человек.

Сейчас у России есть только одна военно-морская база за рубежом — в сирийском порту Тартус.

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