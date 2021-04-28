Суд в Москве арестовал россиянина, подозреваемого в госизмене

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Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина РФ Сергея Кабанова по делу о государственной измене.

Кабанов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, отправлен под арест до 28 июня. Никакие подробности дела о госизмене не раскрываются.

Дела о госизмене носят гриф «секретно», их рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме, официально сообщается лишь о приговорах.

В 2020 году, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, было вынесено семь приговоров по делам о госизмене. Все фигуранты получили реальные сроки заключения — от пяти до максимальных 20 лет.

С начала 2021 года российские суды вынесли как минимум четыре приговора по делам о госизмене. В частности, в апреле к 20 годам был приговорен доцент кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексей Воробьев.

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