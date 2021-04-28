«Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

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Омский хоккейный клуб «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.

В шестом матче финальной серии «Авангард» одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0, единственный гол забил Сергей Толчинский. В серии до четырех побед счет стал 4:2 в пользу «Авангарда».

«Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина впервые в истории. До этого команда дважды — в 2012 и 2019 годах — играла в финале.

ЦСКА был обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

«Авангард» официально представляет Омск, но фактически с 2018 года домашние матчи проводит в подмосковной Балашихе из-за реконструкции арены в Омске. Ожидается, что клуб вернется в Омск в 2022 году.