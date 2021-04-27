В Казани во время обыска в девятиэтажном доме произошел взрыв

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Днем 27 апреля в Казани произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме № 29 на улице Батыршина, сообщает издание prokazan.ru, ссылаясь на МВД по Татарстану.

Взрыв произошел около полудня во время обыска в квартире на втором этаже. Сотрудники уголовного розыска обнаружили порох, патроны различного калибра и другие компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. «Во время изъятия запрещенных предметов произошло возгорание», — сказали представители полиции, не уточняя, что стало причиной случившегося.

Последствия взрыва в Казани Татар-информ

Сотрудники МЧС, прибывшие на место взрыва, эвакуировали пять человек, их вывели из дома в спасательных масках. Еще десять человек самостоятельно покинули здание. О пострадавших не сообщалось. Пожар потушили в течение получаса на площади 50 квадратных метров.

Как сообщает казанский телеграм-канал «Mash Iptash», оперативники с кинологами с 6 утра проводили в этом доме обыск по делу о хранении взрывчатых веществ. Взрыв произошел, когда полицейские разложили для описи найденные гильзы, провода, фитили и порох.

По данным «Mash Iptash», обыск проводили в квартире 49-летнего Эрика Нуреева, который утверждает, что делает фейерверки, а не бомбы. «Татар-информ» пишет, что это сотрудник порохового завода. По информации СМИ, его задержали.